Сотрудничество с Турцией не отразится на диалоге с Кипром, заверил Лавров

Углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге на диалоге Москвы с Никосией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Относительно наших отношений с Турцией хотел бы еще раз заверить кипрских друзей, что углубление российско-турецкого сотрудничества, необходимость взаимодействия с Анкарой по региональным вопросам никоим образом не сказывается и не будет сказываться на нашем диалоге с Никосией", - сказал министр в интервью греко-кипрской газете "Филэлефтерос".

По оценкам российской стороны, "политическая воля не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе имеется и в Никосии, и в Анкаре". "Кроме того, есть универсальная площадка для эффективного решения спорных вопросов – Организация Объединенных Наций. Готовы содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой Кипр и Турецкой Республикой, но, разумеется, только в том случае, если нас об этом заинтересованно попросят обе стороны", - добавил Лавров.

Он также отметил, что сегодня российско-кипрский политический диалог "носит дружественный и доверительный характер".

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ 8 сентября посетит Кипр с рабочим визитом, поездка приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений.