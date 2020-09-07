Сборная Армении по футболу М21 отправилась в Люксембург
11:09, 7 Սեպտեմբեր, 2020
Сборная Армении М21 отправилась в Люксембург, где 8-го сентября на чемпионате Европы до 21 года проведет очередной матч отборочного этапа со сборной этой страны.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА.
В составе сборной - следующие футболисты:
Вратари:
Севак Асланян - “Пюник”
Армен Нерсесян - ЦСКА
Вардан Шахатуни - “Арарат-Армения”
Защитники:
Артур Даниелян - “Арарат-Армения”
Эдгар Григорян - “Урарту”
Юрий Магакян - “Арарат”
Полузащитники:
Рудик Мкртчян - “Ширак”
Оганес Арутюнян - “Арарат-Армения”
Армен Наапетян - “Арарат-Армения”
Карен Мелконян - “Урарту”
Нарек Агасарян - ЦСКА
Сергей Мкртчян - ЦСКА
Нарек Григорян - ЦСКА
Жирайр Шагоян - ЦСКА
Нападающие:
Абраам Португалян - “Урарту”
Ашот Кочарян - “Гандзасар-Капан”
Армен Оганесян - “Нитра” (Словакия)
Подготовила Варвара Айрапетян
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