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Сборная Армении по футболу М21 отправилась в Люксембург

Сборная Армении по футболу М21 отправилась в Люксембург

11:09, 7 Սեպտեմբեր, 2020

 Сборная Армении М21 отправилась в Люксембург, где 8-го сентября на чемпионате Европы до 21 года проведет очередной матч отборочного этапа со сборной этой страны.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА.

В составе сборной - следующие футболисты:

Вратари:

Севак Асланян -  “Пюник”

Армен Нерсесян - ЦСКА

Вардан Шахатуни - “Арарат-Армения”

Защитники:

Артур Даниелян - “Арарат-Армения”

Эдгар Григорян - “Урарту”

Юрий Магакян - “Арарат”

Полузащитники:

 

Рудик Мкртчян -  “Ширак”

Оганес Арутюнян - “Арарат-Армения”

Армен Наапетян - “Арарат-Армения”

Карен Мелконян - “Урарту”

Нарек Агасарян - ЦСКА

Сергей Мкртчян - ЦСКА

Нарек Григорян - ЦСКА

Жирайр Шагоян - ЦСКА

Нападающие:

Абраам Португалян - “Урарту”

Ашот Кочарян - “Гандзасар-Капан”

Армен Оганесян - “Нитра” (Словакия)

Подготовила Варвара Айрапетян


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