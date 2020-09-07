Камерный центр новый сезон открыл концертом на открытой площадке с интересной программой

Начало сезона Национального центра камерной музыки 2020 -2021 гг. ознаменовалось концертом на открытой площадке двух камерных музыкальных групп Армении.

На новой площадке, в парке Дома камерной музыки им. Комитаса выступили Ереванский государственный камерный хор (художественный руководитель и хормейстер Арутюн Топикян) и Ансамбль старинной музыки “Тагаран” (художественный руководитель и дирижер Седрак Ерканян), подарив любителям классической музыки истинный праздник.

Как передает «Арменпресс», в программе концерта в исполнении двух музыкальных групп звучали традиционная армянская музыка, мелодии Комитаса, Эдгара Ованнисяна. В соответствии с правилами комендатуры количество зрителей было ограниченным. В ходе мероприятия были соблюдены все противоэпидемические правила. По словам директора Национального центра камерной музыки Норайра Назаряна, в ближайшее время концерты центра будут проходить лишь на открытых площадках. Директор НЦКМ доволен первым уже прошедшим концертом.

“В этом месяце мы периодически будем проводить концерты на открытых площадках, выступят все пять музыкальных коллективов НЦКМ. Несмотря на эпидемию COVID-19, музыканты усердно работали, готовили новые программы, расширяли свои репертуар”, - отмечает Норайр Назарян. Следующий концерт запланирован на 12 сентября. На нем выступит Государственный камерный оркестр Армении.