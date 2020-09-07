Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за сутки на 90 802, что стало рекордным суточным приростом в стране за все время пандемии. Как сообщает в понедельник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, общее число заразившихся достигло 4 204 613.

Таким образом, Индия обогнала по числу инфицированных новым коронавирусом Бразилию (4 137 521 заболевший) и вышла по этому показателю на второе место в мире, уступая только США (6 275 775 инфицированных), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В стране второй день подряд фиксируется рекордный прирост числа заразившихся, предыдущий был зафиксирован в воскресенье и составлял 90 632. При этом Индия сохраняет мировое лидерство по суточному числу заразившихся с 4 августа.

По информации Минздрава, число летальных случаев из-за этой инфекции увеличилось за 24 часа на 1 016 и достигло 71 642. По этому показателю страна остается на третьем месте, уступая США и Бразилии. Лечение в Индии проходят 882 542 пациента, выздоровели 3 250 429 человек. За минувшие сутки были выписаны 69 564 пациента. Наибольшее число инфицированных отмечено в штатах Махараштра (907 212), Андхра-Прадеш (498 125), Тамилнад (463 480), Карнатака (398 551), Уттар-Прадеш (266 283).

Минздрав также отмечает, что Индия входит в число лидеров по количеству сделанных тестов на коронавирус. Всего в стране проведено около 49,5 млн таких анализов, только за минувшие 24 часа их сделано 720 362.