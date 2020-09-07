В квартире одного из домов в Аван Ариндже произошла утечка газа с возгоранием

6-го сентября в 20:10 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на 7-ом этаже дома 1/9 по улице Бабаджаняна 1-го микрорайона Аван Ариндж произошла утечка газа с возгоранием.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место происшествия выехали два боевых расчета и одна автолестница пожарно-спасательных отрядов спасательного управления СС МЧС Армении.

Выяснилось, что в одной из квартир дома 1/9 1-го микрорайона Аван Ариндж города Ереван из баллона произошла утечка газа с возгоранием.

В результате возгорания жительница Айкануш Е. (1960 г.р.) получила ожоги разной степени в области рук и головы. Спасатели доставили Айкануш Е. к машине скорой помощи, она была госпитализирована в Национальный центр ожогов.

Спасатели перекрыли подачу топлива из баллона и вынесли его из квартиры. Обгорела стена коридора квартиры (3 кв.м).