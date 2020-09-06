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В последний день отпуска Пашинян прогулялся в лесах Мартуни  верхом на коне

В последний день отпуска Пашинян прогулялся в лесах Мартуни  верхом на коне

Премьер-министр РА Никол Пашинян в последний день отпуска прогулялся верхом в мартунинских лесах. Активный отдых  премьер провел с женой и двумя дочерьми.

Как  передает Арменпресс, в видео, размещенном на своей странице в Facebook, Никол Пашинян посоветовал воспользоваться этим видом отдыха.

«Завтра приступаем к работе», - сказал премьер-министр РА в конце видеоролика.

 

 

 


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