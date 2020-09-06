В последний день отпуска Пашинян прогулялся в лесах Мартуни верхом на коне
16:29, 6 Сентябрь, 2020
Премьер-министр РА Никол Пашинян в последний день отпуска прогулялся верхом в мартунинских лесах. Активный отдых премьер провел с женой и двумя дочерьми.
Как передает Арменпресс, в видео, размещенном на своей странице в Facebook, Никол Пашинян посоветовал воспользоваться этим видом отдыха.
«Завтра приступаем к работе», - сказал премьер-министр РА в конце видеоролика.
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