В последний день отпуска Пашинян прогулялся в лесах Мартуни  верхом на коне

Премьер-министр РА Никол Пашинян в последний день отпуска прогулялся верхом в мартунинских лесах. Активный отдых премьер провел с женой и двумя дочерьми.

Как передает Арменпресс, в видео, размещенном на своей странице в Facebook, Никол Пашинян посоветовал воспользоваться этим видом отдыха.

«Завтра приступаем к работе», - сказал премьер-министр РА в конце видеоролика.