Спасатели  потушили пожары на растительных участках общей площадью 11․5 га

5 сентября в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС поступило 19 сигналов о пожарах на участках площадью около 200 квадратных метров и более в различных районах страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, было потушено:

в Ереване, в административном районе Малатия-Себастия — 500 квадратных метров, в административном районе Эребуни —1000 квадратных метров, в административном районе Нор Норк —1500 квадратных метров, в административном районе Кентрон —800 квадратных метров, в административном районе Шенгавит — около 2 га.

В городе Аштарак Арагацотнской области — 1000 квадратных метров, в селе Ошакан — 2 га.

В городе Эчмиадзин Армавирской области — 5000 кв.м, в селе Паракар — 2 га

В городе Севан, Гегаркуникской области — 250 квадратных метров, 500 квадратных метров.

В городе Спитак Лорийской области — около 300 квадратных метров.

В городе Егвард Котайкской области — около 1500 квадратных метров, в селе Джрвеж — 1000 квадратных метров, в селе Прошян — 600 квадратных метров, в селе Канакераван — 2 га, 1 га.

В селе Акнахпюр Тавушской области — 1000 квадратных метров, в селе Варагаван — 1 га.

Спасатели потушили пожары, возникшие на указанных территориях общей площадью 11.5 га.