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ДТП на трассе Егвард-Нор Гехи, есть погибший  и  пострадавшие  

ДТП на трассе Егвард-Нор Гехи, есть погибший  и  пострадавшие  

5 сентября в 20:04 часов в Котайкское управление  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  поступил сигнал о том, что на 8-м километре автодороги Егвард-Нор Гехи произошла авария, есть пострадавшие.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет Котайкского областного управления  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили марки  Volkswagen Touareg  (водитель Самвел Х, 1978 г.р.) и  Lovol 240c  (водитель: Курман Т., 1977 г.р.).

До прибытия спасателей на место происшествия пассажиры автомобиля Lovol 240c   Хачатур М.  (1979 г.р.) и Абрахам С. (1980 г. р.) местными силами  были доставлены в Ереван, в  Медицинский центр «Армения», где врачи оценили их состояние   как тяжелое. 

Спасатели подвезли  водителя автомобиля  Volkswagen Touareg,  пассажира    Левона А. (1983 г.р.), и водителя автомобиля  Lovol 240c   в машину  скорой помощи․ Последние были госпитализированы в МЦ "Армения" в Ереване, где Самвел Г. скончался, а состояние  остальных врачи оценили как тяжелое.

Спасатели обесточили  автомобиль Volkswagen Touareg.

 


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