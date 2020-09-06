ДТП на трассе Егвард-Нор Гехи, есть погибший  и  пострадавшие  

5 сентября в 20:04 часов в Котайкское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на 8-м километре автодороги Егвард-Нор Гехи произошла авария, есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет Котайкского областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили марки Volkswagen Touareg (водитель Самвел Х, 1978 г.р.) и Lovol 240c (водитель: Курман Т., 1977 г.р.).

До прибытия спасателей на место происшествия пассажиры автомобиля Lovol 240c Хачатур М. (1979 г.р.) и Абрахам С. (1980 г. р.) местными силами были доставлены в Ереван, в Медицинский центр «Армения», где врачи оценили их состояние как тяжелое.

Спасатели подвезли водителя автомобиля Volkswagen Touareg, пассажира Левона А. (1983 г.р.), и водителя автомобиля Lovol 240c в машину скорой помощи․ Последние были госпитализированы в МЦ "Армения" в Ереване, где Самвел Г. скончался, а состояние остальных врачи оценили как тяжелое.

Спасатели обесточили автомобиль Volkswagen Touareg.