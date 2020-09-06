В Гюмри появится уникальный в своем роде  парк Дружбы

В Гюмри появится уникальный парк Дружбы. Проект парка с умными решениями реализует фонд IDeA.

Инициативы развития Армении (IDeA) в июле инициировал международный открытый конкурс на разработку архитектурных решений элементов рекреационной инфраструктуры Парка Дружбы Гюмри. По результатам первого тура конкурса члены жюри выбрали 20 финалистов.

«Участие было беспрецедентным, поступило 84 заявки из 16 стран. Финалисты получат технические предложения. По итогам второго этапа будут выбраны 3 архитектурных элемента: малый, стандартный и уникальный (своеобразный). Создание парка было бы бессмысленным без участия местного населения. Как представители экспертного сообщества, так и активные горожане, заинтересованные в развитии города, могут внести свой вклад и повлиять на этот проект», - в беседе с корреспондентом Арменпресс сказала руководитель проекта комплексного развития парка, архитектор Маргарита Асирян.

Победители и финальный дизайн-проект парка будут объявлены в октябре 2020 года.

«Обновленный парк станет первой современной зеленой зоной республики, оставаясь значимым местом для местных жителей, местом притяжения туристов. Это будет уголок, где жители Гюмри смогут выразить благодарность странам, которые помогли им во время землетрясения, и, что самое главное, это будет любимое место общественности, - говорит операционный директор фонда Елена Мурадян, уверяя, что полтора года назад в Гюмри привезли итальянские карусели-аттракционы, которым найдется место в парке. - Они будут самыми популярными. Могу с гордостью сказать, что во многих городах таких каруселей нет. У нас есть идея дополнить эти десять каруселей еще несколькими. Мы надеемся, что к концу лета 2022 года парк уже предстанет в окончательном виде», - добавила Елена Мурадян.

Парк занимает площадь более 7 га.

Поскольку дизайн парка будет осуществляться с учетом пожеланий горожан, 6 сентября жители разных районов Гюмри из воспоминаний, фотографий и коллажей «Галереи сестер Мариам и Ерануи Асламазян» создадут «душу» своего района в Гюмри. Жители поделятся историями своего района, а также воспоминаниями, связанными с разными парками Гюмри, в частности, с парком Дружбы. Затем они создадут эскизы фонтанов, отражающие самобытность каждого района, которые впоследствии найдут свое место в парке.

До этого в парке в рамках презентации программы была проведена дизайн-игра для маленьких жителей Гюмри в возрасте 7-13 лет по совместному проектированию детской площадки, а активные горожане 13-30 лет приняли участие в игре по созданию дизайна детской площадки.

Проект реставрации гюмрийского парка Дружбы реализует Благотворительный фонд «Туризм и градостроительство» (TUF), который в 2020 г. С июля 2012 года он реализовал все программы фонда IDeA, направленные на развитие туризма и градостроительства. Процесс восстановления парка начался в 2019 году. Восстановление парка является частью Комплексной программы развития и восстановления Гюмри, которая реализуется в рамках инициативы «Армения 2020».

Восстановленный парк станет не только новым общественным местом для жителей Гюмри, но и символом дружбы и благодарности всем странам, которые помогли восстановить город после разрушительного землетрясения 1988 года.

Перед стартом программы в парке Дружбы в Гюмри «убрали» 24 находящиеся там времянки.

Арменуи Мхоян