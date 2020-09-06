На улице Гоголя сгорел автомобиль

6-го августа в 05։17 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на ереванской улице Гоголя горит автомобиль, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета Ереванского городского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 05։44 часов, потушен в 05։55. Сгорел автомобиль SAAB (водитель Армен А.)