Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь

На улице Гоголя сгорел автомобиль

На улице Гоголя сгорел автомобиль

6-го августа   в 05։17 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  на ереванской  улице Гоголя горит автомобиль, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  на место выехали 2  боевых расчета Ереванского городского управления  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 05։44 часов, потушен в 05։55. Сгорел автомобиль SAAB (водитель Армен А.)


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации