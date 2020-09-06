COVID-19: в Арцахе подтверждено 8 новых случаев

По состоянию на 6 сентября в Арцахе подтверждено 8 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха.

Зараженные - жители Степанакерта, 7 из них – контактеры ранее установленного очага, а у 1 гражданина заболевание коронавирусом выявилось в результате ПЦР-исследования на пограничном КПП.

В целом новое заболевание коронавирусом диагностировано у 312 человек, из которых 270 уже преодолели болезнь. Фактически лечение проходят 40 граждан, 65 граждан изолированы. Для тестирования отобрано 329 проб. Всего было обследовано 11 990 образцов. Сообщалось о двух случаях смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 12 августа 2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.

Лилит Демурян