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COVID-19: в Арцахе подтверждено 8 новых случаев

COVID-19: в Арцахе подтверждено 8 новых случаев

По состоянию на 6 сентября в Арцахе подтверждено 8 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха.

Зараженные - жители Степанакерта,  7 из них – контактеры ранее установленного очага, а  у 1 гражданина заболевание коронавирусом выявилось в результате ПЦР-исследования на пограничном КПП.

В целом  новое заболевание коронавирусом диагностировано у 312 человек, из которых 270 уже преодолели болезнь. Фактически лечение проходят 40 граждан, 65 граждан изолированы. Для тестирования отобрано 329 проб. Всего было обследовано 11 990 образцов. Сообщалось о двух случаях смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания.

 Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах  12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов  12 августа  2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.

 

 

Лилит Демурян

 


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