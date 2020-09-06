Гюмрийские  художники  уже будут выставлять свои работы в городской галерее

У гюмрийских художников уже есть выставочный зал, где они могут выставлять свои работы бесплатно. В подвале муниципалитета Гюмри открылся городской выставочный зал, который станет новым культурным центром для гюмрийских художников и одним из лучших мест для экспозиции их работ. Район благоустроен за счет программы субсидий.

«В течение многих лет самой главной проблемой для художников было отсутствие выставочного зала. В городе есть частные галереи, но это другое. Я поднимала этот вопрос каждый раз, встречаясь с мэром, и теперь я счастлива. Правда, в этой галерее нет всех стандартов классического зала, но в условиях нашего города иметь такой выставочный зал - уже роскошь», - сказала в интервью Арменпресс заслуженный деятель культуры Армении, живописец Сусанна Мкртчян.

Первая выставка в галерее, открывшейся в рамках празднования Дня Гюмри, была экспозиция работ гюмрийских художников. Здесь представлены 45 работ 22 художников. В выставочном зале есть сцена с роялем, на которой параллельно с выставками могут устраиваться музыкальные мероприятия.

Арменуи Мхоян