«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Еще 4 новых случая отравления алкоголем: число смертей достигло 14
Зарегистрировано еще 11 случаев алкогольного отравления
У арестованного Ашота Овсепяна обнаружено еще 200 литров водки неизвестного происхождения
На территории филиала Коньячного завода “Прошян” села Армавир произошел взрыв с возгоранием
COVID-19: в Армении подтверждено 188 новых случаев, выздоровели 566 человек, умерли - 4
COVID-19: в Арцахе подтверждены два новых случая
Режим ЧП в Армении не будет продлен
В инфекционной больнице Гюмри, в МЦ Спитака и Мартуни закрываются отделения Covid- 19
Инфекционная больница “Норк” переименована в Национальный центр инфекционных заболеваний
Стали известны результаты испытания российской вакцины от коронавируса
В Австралии начались испытания на людях вакцины от коронавируса компании Novavax
В ВОЗ призвали людей научиться жить с коронавирусом, а не уповать на вакцины
2 сентября - исторический и символический день: президент Арцаха вручил награды
Никол Пашинян поздравил народ Арцаха с Днем независимости
Арарат Мирзоян на мемориальном комплексе Братское кладбище Степанакерта воздал дань уважения
Бывший вице-спикер Парламента Страны Басков на армянском языке поздравил Арцах с Днем независимости
Мир будет навязан усилением армии: президент Арцаха
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Азербайджан готовит свое население не к миру, а к войне: интервью главы МИД Арцаха
Для Армении неприемлемы попытки вовлечения новых государств в региональные конфликты: Тоноян
Антиармянская акция азербайджанцев не была санкционирована властями Риги
По инициативе Анны Акопян арцахские женщины прошли семидневный курс боевой подготовки
Нагдалян коснулась запрета Турции на перелет самолета Германии через ее территорию
Посольство Армении во Франции решительно осуждает осквернение памятника Комитасу в Париже
Послы Франции и Армении воздали дань уважения у оскверненного памятника Комитасу
В индексе развития электронного управления Армения улучшила свои позиции на 19 пунктов
Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД
Армения и Россия укрепляют связи в сферах оцифровки, кибербезопасности и связи
Армения в международном конкурсе “Воин мира” заняла второе место
Министр обороны Армении и замминистра обороны РФ обсудили вопросы сотрудничества
Вышла в свет книга посла Петра Свитальского «Армянская революция: незавершенная цепочка»
Уверенно шагайте по новому пути жизни: Никол Пашинян поздравил с Днем знаний
Араик Арутюнян поздравил учеников и студентов с Днем знаний
Никол Пашинян и Феликс Цолакян поздравили с Днем сотрудника МЧС
Никол Пашинян поздравил с Днем Гюмри
В Армении запущена единая электронная платформа петиций
Массажные кресла, полиграф, аудиовизуальная система: усилия психологов МЧС против тревоги и стресса
Суд принял решение об аресте Эдгара Малакяна на месяц
Телетон, направленный на оказание помощи ливанским армянам, собрал около $ 1,4 млн
Немецкие токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа "Новичок"
Мхитарян подписал контракт с итальянским клубом «Рома» в формате «1 + 1»
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