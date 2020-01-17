Анонс мероприятий на 7 августа
17:06, Сентябрь 05, 2020
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- 17:12 Европейские индексы снизились - 04-09-20
- 17:11 Американские индексы снизились - 04-09-20
- 17:11 Цены на цветные металлы - 04-09-20
- 17:10 Цены на драгоценные металлы снизились - 04-09-20
- 17:09 Цены на нефть снизились - 04-09-20
- 17:06 Анонс мероприятий на 7 августа
- 16:41 Состоялась встреча Оника Гаспаряна с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым
- 16:07 В Гюмри получили квартиры наиболее пострадавшие от стихии семьи
- 16:01 Известен стартовый состав нашей сборной в игре против Северной Македонии
- 15:53 Полиция: потеки на надгробиях героев Апрельской войны — это следы растаявших свеч
- 15:20 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз
- 14:56 Представители МО РА посетили семью офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося в Азербайджане
- 14:53 Евросоюз раскритиковал Азербайджан за приговор лидеру оппозиции
- 14:44 МИД: все 19 лиц, получившие дипломатический паспорт с разрешения премьера — госслужащие
- 14:28 Президент РА напомнил Глобальному саммиту о провокационных действиях Азербайджана в дни COVID-19
- 14:13 В ближайшие дни в Армении ожидается погода без осадков
- 13:44 Сегодня Гюмри - доказательство жизнестойкости Армении: посол Франции в РА
- 13:24 COVID-19: за один день в Индии было подтверждено более 7 тысяч новых случаев. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 12:57 Давайте чаще посещать Гюмри и наслаждаться его уникальным колоритом — Армен Саркисян
- 12:46 Никол Пашинян поздравил с Днем Гюмри
- 12:40 Три человека умерли от отравления алкоголем, у 3 пациентов развилась слепота
- 12:33 Джокович в 4-м туре US Open
- 12:25 В Армении начались тактические учения военнослужащих Южного военного округа РФ и ВС РА
- 12:09 COVID-19: в Арцахе подтверждены два новых случая
- 12:07 В ереванском ФК "Арарат" - новый вратарь
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