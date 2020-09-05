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Состоялась встреча Оника Гаспаряна с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым

Состоялась встреча Оника Гаспаряна с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым

Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-лейтенантом Оник Гаспаряном находится в Москве для участия в торжественной церемонии закрытия Армейских международных игр-2020.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в  Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

«В рамках визита начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РА генерал-лейтенант Оник Гаспарян встретился с первым заместителем министра обороны ВС РФ генералом Валерием Герасимовым. Обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества», - написала Степанян.


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