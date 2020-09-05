В Гюмри получили квартиры наиболее пострадавшие от стихии семьи

Семьи, наиболее пострадавшие от беспрецедентно сильного дождя и града в Гюмри в июле этого года, получили ключи от квартир.

Как передает Арменпресс, во время празднования Дня Гюмри 5 сентября ключи от квартиры получили 6 семей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Квартиры социальные, построенные в сотрудничестве с муниципалитетом Гюмри и благотворительным фондом ARDA. Квартиры переданы жильцам уже меблированные. Муниципалитет также обещает заасфальтировать территорию.

«Единственное условие – вы должны снести времянки. Если вы их не снесете, мы отберем ключи, это условие», - сказал мэр Гюмри Самвел Баласанян при выредаче ключей.

5 сентября Гюмри отмечает день города под названием «Любовь моя, Гюмри». Впервые в этом году традиционный праздник отмечается преимущественно в сети, согласно правилам карантина.

Арменуи Мхоян