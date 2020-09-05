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В Гюмри получили квартиры наиболее пострадавшие от стихии семьи

В Гюмри получили квартиры наиболее пострадавшие от стихии семьи

Семьи, наиболее пострадавшие от беспрецедентно сильного  дождя и града в Гюмри  в июле этого года, получили ключи от квартир.

Как  передает Арменпресс, во время празднования  Дня Гюмри 5 сентября ключи от квартиры получили 6 семей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Квартиры социальные, построенные в сотрудничестве с муниципалитетом Гюмри и благотворительным фондом ARDA. Квартиры переданы жильцам уже  меблированные. Муниципалитет также обещает заасфальтировать территорию.

«Единственное условие – вы должны снести времянки. Если вы их не снесете, мы отберем ключи, это условие», - сказал мэр Гюмри Самвел Баласанян при выредаче ключей.

5 сентября Гюмри отмечает день города под названием «Любовь моя, Гюмри». Впервые в этом году традиционный праздник отмечается преимущественно в сети, согласно правилам  карантина.

 

 

Арменуи Мхоян

 

 


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