Известен стартовый состав нашей сборной в игре против Северной Македонии

Известен стартовый состав сборной Армении в отборочном матче Лиги Наций против Северной Македонии.

Как передает Арменпресс, Хоакин Капарос включил в стартовый состав следующих футболистов: 1․ Давид Юрченко, 21․ Сероб Григорян, 2․ Андре Чалишер, 3․ Вараздат Ароян, 19․ Оганес Амбарцумян, 6․ Ангуло Вбеймар, 5․ Артак Григоряна, 7․ Хорен Байрамян, 10. Аршак Корян, 13․ Камо Оганесян, 20․ Александр Карапетян.

Матч начнется в 17:00 по ереванскому времени.

Подготовила Варвара Айрапетян