За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз

За период с 30 августа по 5 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.