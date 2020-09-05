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Представители МО РА посетили семью офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося в Азербайджане

Представители МО РА посетили семью офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося в Азербайджане

По поручению министра обороны РА, представители Министерства обороны РА во главе с начальником Главного управления здравоохранения и социальной защиты ветеранов Министерства обороны полковником Александром Аветисяном посетили семью Гургена Алавердяна, офицера армянской армии, оказавшегося  под юрисдикцией Азербайджана.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  обороны РА.

Полковник Аветисян поинтересовался социально-экономическим положением и состоянием здоровья семьи и заверил, что в пределах компетенции Минобороны будет сделано все возможное для решения проблем.

Представители  Министерства обороны   проинформировали членов семьи офицера о том, что ведутся работы по выяснению обстоятельств появления  Гургена Алавердяна на территории Азербайджана, а также по обеспечению процедур, вытекающих из его статуса.

 

 


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