Представители МО РА посетили семью офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося в Азербайджане

По поручению министра обороны РА, представители Министерства обороны РА во главе с начальником Главного управления здравоохранения и социальной защиты ветеранов Министерства обороны полковником Александром Аветисяном посетили семью Гургена Алавердяна, офицера армянской армии, оказавшегося под юрисдикцией Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА.

Полковник Аветисян поинтересовался социально-экономическим положением и состоянием здоровья семьи и заверил, что в пределах компетенции Минобороны будет сделано все возможное для решения проблем.

Представители Министерства обороны проинформировали членов семьи офицера о том, что ведутся работы по выяснению обстоятельств появления Гургена Алавердяна на территории Азербайджана, а также по обеспечению процедур, вытекающих из его статуса.