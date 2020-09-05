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Евросоюз раскритиковал Азербайджан за приговор лидеру оппозиции

Евросоюз раскритиковал Азербайджан за приговор лидеру оппозиции

Представитель комитета ЕС по иностранным делам и политике безопасности осудил приговор лидеру азербайджанской оппозиции Тофику Ягублу.

Как  передает Арменпресс,  в заявлении, в частности, говорится: «3 сентября заместитель председателя политической партии «Мусават» Тофик Ягублу был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Возникают правомерные вопросы относительно того, соблюдались ли надлежащие процедуры во время его задержания и суда. Европейский союз приветствует недавнюю регистрацию Альтернативной республиканской партии (ReAl) в качестве политической партии в Азербайджане, но вердикт в отношении  г-на Ягублу вызывает вопросы о приверженности правительства защите и расширению политических свобод для всех».

Пресс-секретарь Комитета ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвал власти Азербайджана пересмотреть решение дело Ягублу в соответствии с международными обязательствами Азербайджана.

 

 

 

 


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