МИД: все 19 лиц, получившие дипломатический паспорт с разрешения премьера — госслужащие

На основании части 2 статьи 49 Закона о дипломатической службе, с мая 2018 г. по сей день с разрешения премьер-министра дипломатические паспорта выданы только 19 лицам, и все они являются государственными служащими.

Как передает Арменпресс, об этом в ответ на вопрос корреспондента Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

На вопрос, есть ли среди этих людей бизнесмены или люди с авторитетом, Нагдалян ответила отрицательно.

«Те 19 человек, которые получили дипломатические паспорта, являются государственными служащими», - подчеркнула Нагдалян, добавив, что эти данные более чем на 90% меньше, чем количество паспортов, выданных по той же норме до мая 2018 года.

Ранее Нагдалян сообщила, что на данный момент 1127 человек имеют действующий дипломатический паспорт РА. Из них 886 дипломатов на дипломатической службе - атташе, а также члены их семей, 129 - депутаты Национального собрания, 93 государственных служащих. С мая 2018 г. выдано 783 дипломатических паспорта.

Анна Григорян