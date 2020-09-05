В ближайшие дни в Армении ожидается погода без осадков

На территории Армении днем 5-го сентября, 6-7 сентября и 10-го сентября ожидается погода без осадков. 8-9-го сентября в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха с 5-6-го сентября постепенно повысится на 2-3 градуса, а 8-9-го сентября понизится на 3-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване днем 5-го сентября, с 6-10 сентября ожидается погода без осадков.