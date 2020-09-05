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Сегодня Гюмри - доказательство жизнестойкости Армении: посол Франции в РА

Сегодня Гюмри - доказательство жизнестойкости Армении: посол Франции в РА

Посол Франции в Армении Джонатан Лакотт поздравил с Днем Гюмри на армянском языке на своей странице в Facebook, где разместил и фотографии.

Как  передает Арменпресс,  посол Франции поздравил Гюмри и его жителей и пожелал веселого праздника.

«Гюмри, символ стойкости армянского народа, сегодня является доказательством жизнеспособности Армении. Уникальное историческое наследие города и динамизм его жителей делают Гюмри культурной столицей.

Посольство Франции в Армении с гордостью участвует в реконструкции Гюмри, поддерживая развитие французской культуры и языка в городе, вместе с Гюмрийским  университетом, школами N 10 и N 45 с углубленным изучением французского языка, центрами SPFA Armenia и KASA. И не будем забывать   рестораторов города, а также образовательный комплекс Богосян Богосян, с которыми в 2019 году мы организовали гастрономическое мероприятие Goût de France – «Вкус Франции». С праздником, Гюмри!», - написал Лакотт.

 

 

 

 


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