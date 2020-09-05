COVID-19: за один день в Индии было подтверждено более 7 тысяч новых случаев. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев нового типа коронавирусной инфекции - COVID-19 в мире превысило 26 млн 812 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число погибших превысило 879 тысяч, более 18 млн 921 тыс. человек выздоровели.

В США 6 миллионов 389 тысяч 413 подтвержденных случаев. Эта страна находится на первом месте по количеству инфицированных. Число погибших здесь - 192 132 человека. По этому показателю также США занимают первое место в мире. На втором месте как по общему количеству, так и по количеству смертей находится Бразилия, где количество подтвержденных случаев достигло 4 млн 91 тысяча 801, а количество смертей - 125 тысяч 584.

Индия занимает третье место по количеству зараженных. Общее количество заболевших в этой стране достигло 4 миллионов 27 тысяч 718, количество смертей - 69 тысяч 668. За последние 24 часа в Индии подтверждено 7 479 случаев заболевания. На четвертом месте Россия, где коронавирусом заразились 1.020.310 человек, умерли 17.759 человек. За последние сутки здесь зарегистрировано 5205 новых случаев. В пятерке «первых» находится Перу, где число подтвержденных случаев составляет 676 тысяч 848, количество смертей - 29 тысяч 554.

За последние 24 часа в Мексике скончались 522 человека, подтверждено 6196 новых случаев. Общее количество подтвержденных случаев здесь достигло 623. 090.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Иране составляет 382 772 человека. Число умерших от заражения - 22 тыс. 44. Здесь от инфекции умерло 276 тысяч 555, 6 тысяч 564 человека. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 1621. С момента вспышки инфекции в Грузии скончались 19 человек. Общее количество подтвержденных случаев в Китае, стране происхождения инфекции, увеличилось на 10 - за один день. В настоящее время общее количество случаев заражения в Китае достигло 85 112, из них 80 284 выздоровели. Число погибших - 4634 человека.

В Саудовской Аравии подтвержден 319 141 случай заболевания. Число подтвержденных случаев заболевания в Ираке достигло 252 тысяч 75, в Катаре - 119 тысяч 637, в Египте - 99 тысяч 582. В Ливане зарегистрировано 19 490 случаев заболевания, а показатель смертности составляет 183. Число инфицированных в Сирии достигло 3041 человека, 127 человек умерли из-за инфекции.

Анна Григорян