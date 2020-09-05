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Давайте чаще посещать Гюмри и наслаждаться его уникальным колоритом — Армен Саркисян

Давайте чаще посещать Гюмри и наслаждаться его уникальным колоритом — Армен Саркисян

Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня Гюмри.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате президента Республики Армения.

 Президент РА считает Гюмри уникальным городом  с богатейшей, прекрасной  историей и людьми с открытым сердцем.

«Ему есть что предложить - любовь, теплую обстановку, культуру, вкусную еду ... все-все.  Давайте будем посещать Гюмри чаще, чтобы наслаждаться его уникальным человеческим и культурным колоритом», - отметил  президент в своем послании.

 


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