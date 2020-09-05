Давайте чаще посещать Гюмри и наслаждаться его уникальным колоритом — Армен Саркисян

Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня Гюмри.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате президента Республики Армения.

Президент РА считает Гюмри уникальным городом с богатейшей, прекрасной историей и людьми с открытым сердцем.

«Ему есть что предложить - любовь, теплую обстановку, культуру, вкусную еду ... все-все. Давайте будем посещать Гюмри чаще, чтобы наслаждаться его уникальным человеческим и культурным колоритом», - отметил президент в своем послании.