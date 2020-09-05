Никол Пашинян поздравил с Днем Гюмри
Премьер-министр РА Никол Пашинян поздравил гюмрийцев с Днем города.
Как передает Арменпресс, премьер-министр РА опубликовал на своей странице в Facebook видео своего выступления, посвященного Дню Гюмри 2019.
«С праздником, любимый Гюмри!», - написал премьер.
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