Никол Пашинян поздравил с Днем Гюмри

Премьер-министр РА Никол Пашинян поздравил гюмрийцев с Днем города.

Как передает Арменпресс, премьер-министр РА опубликовал на своей странице в Facebook видео своего выступления, посвященного Дню Гюмри 2019.

«С праздником, любимый Гюмри!», - написал премьер.