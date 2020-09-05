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Никол Пашинян поздравил с Днем Гюмри

Никол Пашинян поздравил с Днем Гюмри

Премьер-министр РА Никол Пашинян поздравил гюмрийцев с Днем города.

Как  передает Арменпресс,  премьер-министр РА опубликовал на своей странице в Facebook видео своего выступления, посвященного Дню Гюмри 2019.

«С праздником, любимый Гюмри!», - написал премьер.

 

 


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