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Джокович в 4-м туре US Open

Джокович в 4-м туре US Open

Новак Джокович, первая ракетка  мира, вышел в четвертый тур Открытого чемпионата США.

Как  передает Арменпресс,  в третьем туре мужского одиночного турнира US Open в Нью-Йорке соперником Джоковича стал немец Ян-Ленард Штруфф. Джокович выиграл со счетом 6:3, 6:3, 6:1 и вышел в четвертый раунд. Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов. Из-за эпидемии организаторы продумали специальную шкалу для участников турнира, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 


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