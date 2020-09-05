Джокович в 4-м туре US Open

Новак Джокович, первая ракетка мира, вышел в четвертый тур Открытого чемпионата США.

Как передает Арменпресс, в третьем туре мужского одиночного турнира US Open в Нью-Йорке соперником Джоковича стал немец Ян-Ленард Штруфф. Джокович выиграл со счетом 6:3, 6:3, 6:1 и вышел в четвертый раунд. Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов. Из-за эпидемии организаторы продумали специальную шкалу для участников турнира, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян