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В Армении начались тактические учения военнослужащих Южного военного округа РФ и ВС РА

В Армении начались тактические учения военнослужащих Южного военного округа РФ и ВС РА

В рамках двусторонних батальонных тактических учений военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Армении вместе с военнослужащими ВС РА прошли маршем на тактические полигоны Камхуд и Алагяз.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа Российской Федерации, мотострелковые, танковые, инженерные и разведывательные части разработали оборонительные, наступательные и разведывательные операции при поддержке артиллерии, ПВО и авиации.

Во время учений военнослужащие проводили учения по вождению автомобилей и бронетехники в дневное и ночное время, а также учения по огневой подготовке с применением огнестрельного оружия, гранатометов,  вооружения БМП,  танков, артиллерии и зенитных ракет.

Около 1000 военнослужащих Южного военного округа Российской Федерации принимают участие в двусторонних тактических учениях, в которых задействовано около 300 единиц специальной военной техники, в том числе истребители, военные самолеты, а также беспилотники.

 

 


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