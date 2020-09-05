COVID-19: в Арцахе подтверждены два новых случая

В Республике Арцах подтверждены два новых случая COVID-19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения республики.

Один из зараженных – это новый очаг в селе Сарнахбюр Аскеранского района. Ведется соответствующая работа по поиску источника инфекции и для определения зоны контакта с пациентом. Второй случай - в Степанакерте, где инфекция была обнаружена в результате ПЦР-исследования на пограничном КПП.

На сегодняшний день новый коронавирус диагностирован у 304 человек, 270 из которых выздоровели. Фактически проходят лечение 32 гражданина, в целом 55 человек изолированы.

Врачи оценивают состояние здоровья 2 пациентов как тяжелое, а 6 человек - как умеренное.

Для тестирования было отобрано 222 образца. На сегодняшний день протестирован 11 661 образец.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 12 августа 2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.

Анна Григорян