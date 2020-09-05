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В ереванском ФК "Арарат" - новый вратарь

В ереванском ФК "Арарат" - новый вратарь

Сербский голкипер Спасое Стефанович подписал контракт с «Араратом».

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новичок большую часть карьеры провел на родине. Выступал за македонские клубы «Силекс» и «Скпое», а также за финский «Кайани» и американский клуб «Саут Флорида Буллз».

«Когда мне поступило предложение перейти в «Арарат», я не стал долго думать. Я поговорил с сербскими футболистами, играющими в «Арарате», и принял предложение. Они рассказали мне только хорошее об условиях, о стадионах; теперь я вижу, что все, что они говорят, правда. Очень хочу стать чемпионом и обладателем кубка Армении. У нас очень хорошая команда и игроки для достижения этой цели», - сказал Стефанович пресс-службе клуба.

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 

 

 

 

 


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