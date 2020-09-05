Резко сократилось количество звонков, связанных с коронавирусом — итоги работы врачей МЧС

Управление медицинского обеспечения Службы спасения МЧС с февраля этого года занимается антикоронавирусными мероприятиями. За это время проводилась перевозка больных в места изоляции, предоставлялась врачебная консультация, проводились профилактические мероприятия и др.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил начальник отдела медицинского обеспечения службы спасения МЧС, полковник Карен Атоян.

По словам Атояна, ведомство разработало и направило на утверждение министру по чрезвычайным ситуациям ряд приказов по обеспечению безопасности самих спасателей от коронавируса.

«На данный момент у нас 5 больных сотрудников МЧС, 19 самоизолированных сотрудников МЧС. Всего у нас было 96 больных, 407 человек в самоизоляции», - сказал полковник.

Атоян сообщил, что в этом году через службу «911» населению было предоставлено 4882 консультации, из которых 2245 были связаны с заболеванием коронавирусом. Кроме того, по словам полковника, врачи отделения и медработники два месяца дежурили на горячей линии Минздрава.

По словам Атояна, сначала население в основном не знало о коронавирусе, что вызывало беспокойство и тревогу.

«По мере роста числа случаев коронавируса тревога среди населения нарастала, напряжение спало только с уменьшением случаев заболевания. Кроме того, население осознало, что с коровирусом им придется жить еще долго, единственный выход - соблюдать правила противоэпидемической защиты, то есть сохранять социальную дистанцию, носить маску, дезинфицировать руки. Сейчас ситуация спокойная, количество звонков резко сократилось», - заключил полковник Карен Атоян.

Отдел медицинского обеспечения Спасательной службы МЧС создан в феврале 2020 года. До этого он работал через ГНКО «Региональный центр медицины катастроф». Отделение оказывает медицинскую помощь сотрудникам МЧС, а также спасателям, членам их семей и пенсионерам службы спасения. В отделении действует амбулаторно-поликлиническая служба, которая осуществляется раз в год в диспансере спасателей, стационарная медицинская помощь спасателям, членам их семей и пенсионерам.

В службе также есть отделение неотложной помощи, которое предоставляет населению медицинские консультации, как работать со спасателями на месте при авариях, крупных пожарах, спасатели пострадавших, а также оказывает медицинскую помощь жителям. В отделении работают 27 спасателей: 14 врачей, 9 фельдшеров и 4 водителя.