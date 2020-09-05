COVID-19: в Армении подтверждено 188 новых случаев, выздоровели 566 человек, умерли - 4

По состоянию на 5 сентября, в Армении в целом подтверждено 44 649 случаев заболевания коронавирусом, из которых 39 823 вылечившихся.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 3656 пациентов. За последние 24 часа было выполнено 2166 тестирований, всего - 215810. Таким образом, подтверждено 188 новых случаев заболевания коронавирусом, 566 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса зарегистрировано 895 случаев смерти (+ 4). Минздрав РА сообщает о смерти мужчин 69, 70, 83 лет и женщины 84 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Накануне было три случая смерти, когда пациентам был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, но они умерли от другого заболевания. Всего таких случаев - 275.

Решением правительства РА от 12 августа, срок чрезвычайного положения, объявленного в республике 16 марта 2020г. и продленного до 12 августа 2020 г., продлен еще на 30 дней — с 17.00 часов 12 августа до 17.00 часов 11 сентября включительно.

Анна Григорян