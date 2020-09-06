По траектории истории

6 сентября 394г. у реки Фригид произошло сражение между Западной и Восточной Римской империей.

- 6 сентября 1522 г. корабль «Виктория» вернулся в Европу, совершив первое в мире кругосветное плавание.

- 6 сентября 1952 г. в Женеве была подписана Декларация об авторских правах.

- 6 сентября 1955 г. власти Стамбула организовали массовые убийства греческого населения, пострадали также армянские и еврейские жители города.

- 6 сентября 1972 г. палестинская террористическая организация «Черный сентябрь» убила взятых в заложники 9 израильских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Мюнхене.

- 6 сентября 1991 г. второй город России - Ленинград был переименован в Санкт-Петербург.

- 6 сентября 1997 г. в Лондоне состоялись похороны принцессы Дианы.

- 6 сентября 1957 г. родился Ваан Аматуни, армянский журналист и фотограф.

- 6 сентября 1964 г. родился Александр Подшивалов, известный российский футболист и вратарь. Выступал за ФК «Арарат».

- 6 сентября 2007 г. скончался Лучано Паваротти, всемирно известный итальянский оперный певец, тенор (род. 1935.

- 6 сентября 1831 г. умер Хорен Галфаян, армянский поэт и драматург (родился в 1892 году).

М. А.