По траектории истории
6 сентября 394г. у реки Фригид произошло сражение между Западной и Восточной Римской империей.
- 6 сентября 1522 г. корабль «Виктория» вернулся в Европу, совершив первое в мире кругосветное плавание.
- 6 сентября 1952 г. в Женеве была подписана Декларация об авторских правах.
- 6 сентября 1955 г. власти Стамбула организовали массовые убийства греческого населения, пострадали также армянские и еврейские жители города.
- 6 сентября 1972 г. палестинская террористическая организация «Черный сентябрь» убила взятых в заложники 9 израильских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Мюнхене.
- 6 сентября 1991 г. второй город России - Ленинград был переименован в Санкт-Петербург.
- 6 сентября 1997 г. в Лондоне состоялись похороны принцессы Дианы.
- 6 сентября 1957 г. родился Ваан Аматуни, армянский журналист и фотограф.
- 6 сентября 1964 г. родился Александр Подшивалов, известный российский футболист и вратарь. Выступал за ФК «Арарат».
- 6 сентября 2007 г. скончался Лучано Паваротти, всемирно известный итальянский оперный певец, тенор (род. 1935.
- 6 сентября 1831 г. умер Хорен Галфаян, армянский поэт и драматург (родился в 1892 году).
М. А.
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