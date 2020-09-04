Представители МИД стран-членов ОДКБ провели консультации по повестке 75-й сессии Генассамблеи ООН

Представители министерств иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 3 сентября провели консультации по повестке дня 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций были представлены национальные приоритеты, установленные государствами-членами для сессии ГА ООН. В контексте глобальной и региональной безопасности армянская делегация подчеркнула необходимость исключительно мирного решения вопросов в рамках согласованных форматов, а также развития механизмов предотвращения геноцидов и преступлений против человечности.

Предметно рассмотрены вопросы взаимодействия делегаций государств-членов ОДКБ на «площадке» ООН, включая проекты совместных резолюций и заявлений, которые планируется принять в ходе предстоящей сессии Генассамблеи.

Проведена «сверка часов» по таким актуальным темам, как ситуация в Афганистане, деятельность Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, разоружение, контроль над вооружениями, нераспространение, международная информационная безопасность, обеспечение прав человека. Рассмотрены перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН.

Акцентирована важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в мировых делах, неукоснительного соблюдения ее Устава и других норм международного права, особенно в контексте отмечаемого в этом году двойного юбилея - 75-летия окончания Второй мировой войны и создания ООН.