Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в очередном заседании Совета ЕЭК

Вице-премьер Мгер Григорян посредством видеосвязи принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, на заседании был рассмотрен проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также представленные государствами-членами ЕАЭС в рамках проекта предложения.

В повестку дня также был включен вопрос о создании системы фискального мониторинга взаимного товарооборота на территории Евразийского экономического союза. Армянская сторона выразила готовность принять участие в пилотной программе указанной системы и внести свой вклад в ее развитие.

Были обсуждены и в результате решения Совета упрощены процессы государственных закупок, реализуемых в государствах-членах ЕАЭС, в результате чего производитель одного государства-члена ЕАЭС может участвовать в государственных закупках промышленных товаров в другом государстве-члене ЕАЭС.

В числе других вопросов был обсужден и согласован проект соглашения о порядке обмена включенными в кредитные истории данными в рамках Евразийского экономического союза, что позволит резидентам государств-членов запрашивать и получать свои кредитные истории для получения кредитов в другом государстве-члене.