Обсуждены связанные с моделями офисов по предоставлению услуг вопросы

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 4 сентября состоялось обсуждение моделей предоставления услуг государственными органами и органами местного самоуправления. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, в своей речи вице-премьер отметил:

“Уважаемые коллеги,

Сегодня мы должны обсудить вопросы, связанные с государственными и общинными услугами. В целом, у государственных и общинных органов есть несколько способов общения с гражданами и бизнесом, одним из которых является оказание услуг. Качество и эффективность услуг, оказываемых государственными органами и органами местного самоуправления, часто определяют отношение граждан и хозяйствующих субъектов к общественной власти.

Сегодня мы начинаем серию обсуждений реформ общественного управления, которые, в основном, касаются государственных и общинных услуг.

Повестка дня реформ в сфере услуг будет связана с институциональными и процедурными механизмами предоставления услуг.

В ближайшее время мы обсудим:

проблемы модернизации обеспечивающего предоставление услуг администрирования, выбора модели и институциональной базы;

вопрос необходимости установления эффективной политики управления качеством и контроля за предоставлением услуг;

запуск возможных альтернативных методов предоставления государственных услуг с использованием инструментов цифровых, инновационных технологий и инструментов;

обеспечение комплексного взаимодействия государственных органов.

Это будет наша общая повестка дня. Сегодня, в частности, мы сосредоточимся на вопросах, связанных с моделями офисов по предоставлению услуг”.

В ходе встречи были обсуждены представленные ведомствами предложения о моделях, намечены дальнейшие шаги.