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Посол Нидерландов вручил копии верительных грамот главе МИД Армении

Посол Нидерландов вручил копии верительных грамот главе МИД Армении

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 4 сентября принял новоназначенного посла Королевства Нидерландов Нико Схермерса по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян поздравил Нико Схермерса с принятием ответственной миссии и выразил надежду, что новоназначенный посол внесет свой вклад в дальнейшее укрепление армяно-нидерландских дружественных отношений и интенсификацию существующего диалога на разных уровнях. В связи с этим была взаимно подчеркнута важность учреждение в Ереване дипломатической миссии Нидерландов.

Собеседники обменялись мнениями по двусторонней повестке дня, многоотраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию на международных площадках.


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