В Анталье в августе россияне стали лидерами по числу туристов

В августе в Анталье отдохнуло россиян больше, чем граждан Украины, Великобритании и Германии, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным администрации Антальи, за первые восемь месяцев текущего года туристическую провинцию посетили почти 1,56 миллиона иностранных туристов, в том числе почти 484 тысячи россиян.

"В августе Анталья приняла 798,5 тысячи зарубежных гостей, среди которых больше всего было отдыхающих из России (336,4 тысячи). В топ въездных рынков Антальи также входят Украина (172 тысячи человек), Великобритания (75,5 тысячи), Германия (46,5 тысячи)", — уточнили в АТОР.

По оценке председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, при активном турпотоке в сентябре-октябре у Антальи есть шанс закончить 2020 год с показателем 3,5-4 миллиона иностранных туристов.

В АТОР отметили, что в 2019 году в этой турецкой провинции отдохнули 5,5 миллиона россиян, а всего курорт принял 15,6 миллиона гостей из-за рубежа.