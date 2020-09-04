Гюмри приглашает на онлайн площадке отметить День города

Празднование, ставшее уже традицией, в этом году впервые будет отмечаться преимущественно онлайн, по правилам ситуации с эпидемией. 5-го сентября, вечером 8-го, муниципалитет Гюмри приглашает всех присоединиться к онлайн-концерту по поводу празднования Дня Гюмри.

“Эпидемия, к сожалению, не позволила нам, как и бывало ежегодно, открыть двери города и пригласить всех в Гюмри, поделиться праздничным настроением и добрым словом сделать мир добрее.

Праздничным концертом мы попытаемся передать следящих за нами по ту сторону экрана мелодию, колорит Гюмри и послание номер один Дня города этого года - все трудности в мире проходимы, все преодолимо. Свидетелем этого является возрожденный Гюмри, строящийся Гюмри. Здесь верят, что любовь всемогуща”, - сказала Арменпресс начальник отдела культуры и по вопросам молодежи мэрии Гюмри Лилит Товмасян, сообщив, что в течение всего дня все музеи города организуют онлайн экрскурсии.

В течение дня будут также и красные ленточки: официально откроются двери Центральной библиотеки, Музея истории и Выставочного зала мэрии Гюмри. В тот же день состоится церемония открытия Спортшколы тяжелой атлетики им. Юрия Варданяна. После капитального ремонта восстановлена также и территория Мемориального комплекса “Мать Армения”. Социальные квартиры будут переданы семьям, наиболее пострадавшим от града в этом году.

Кроме того, подготовлены видеоклипы, видеообращения и песни, посвященные Гюмри, которые впервые будут представлены на суд слушателей 5 сентября.

Арменуи Мхоян