Министерство ТУ планирует изменить систему техосмотра автомобилей

В Армении планируется внести изменения в процесс техосмотра автомобилей и внедрить электронную систему управления.

Об этом в пресс-центре Арменпресс сказал замминистра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян.

“Автомобили, с года выпуска которых прошло меньше 4 лет, не будут нуждаться в техосмотре. Автомобили в возрасте до 10 лет должны проходить техосмотр раз в два года, а автомобили, эксплуатируемые дольше этого, - 1 раз в год. Мы планируем внедрить электронную систему управления, которая позволит избавиться от купонов, прикрепленных к лобовому стеклу. Они во многих случаях носят формальный характер, поскольку сегодня люди могут приобретать эти чеки и из банков”, - отметил Симонян.

По его словам, данный проект вынудит водителей идти на станцию технического осмотра. Замминистра ТУ сообщил, что технический осмотр будет по возможности автоматизирован и возможно будет проследить за этим процессом онлайн.

“Так мы сможем избежать проведения ненадлежащего технического осмотра”, - сказал Симонян.

Для внесения изменений в процедуры техосмотра автомобилей правительство на заседании 23 июля одобрило пакет проектов изменений и дополнений в Законы Республики Армения “Об обеспечении безопасности дорожного движения” и в ряд других законов и кодексов.

Лилит Демурян