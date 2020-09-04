“Айпост” снизил тарифы на доставку внутри республики

С целью стимулирования малого и среднего бизнеса, занимающегося электронной торговлей в Армении, компания “Айпост” представляет новую специальную ценовую акцию на доставки на территории Армении и Арцаха. Отныне тариф доставки посылок весом до 3 кг составит 200 драмов, акция будет действовать до 1 января.

Благодаря новым логистическим решениям по перевозке почтовых отправлений компания “Айпост” также сократила и время доставки посылок. При внутриреспубликанской доставке посылка через обширную сеть более 850 отделений “Айпост” будет доходить в отделение своего адресата быстрее, чем раньше. Услуга доступна со всех почтовых отделений Армении и Арцаха, а также из Армении в Арцах и в обратном направлении.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами генеральный директор ЗАО “Айпост” Айк Карапетян отметил: “Наши исследования показали, что в связи с COVID-19 на внутреннем рынке Армении зафиксирован резкий рост электронной торговли - почти на 62%. Думаю, большую роль сыграли и мероприятия по предотвращению последствий эпидемии. Айпост, будучи национальным оператором почтовой связи, своей инфраструктурой служит также и реализации стратегических задач государства. Это означает, что такие крупные компании, как “Айпост”, которые решают также и корпоративные социальные проблемы, в подобных ситуациях должны стать стимулом для сохранения и роста объемов товарооборота в стране”.