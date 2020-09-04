NYT: экс-чиновники США боятся, что страна выйдет из НАТО в случае переизбрания Трампа

Некоторые бывшие американские официальные лица и представители стран, являющихся союзниками Вашингтона, опасаются, что в случае переизбрания на второй президентский срок Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной 3 сентября в газете The New York Times, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в материале, американский лидер в беседах с приближенными ранее "неоднократно говорил о выходе" США из Североатлантического альянса. "Во время второго президентского срока у него может появиться такая возможность", - констатируется в публикации.

Согласно оценке издания, в свете этого "кажется более вероятным такое развитие событий, при котором "Трамп, воодушевленный переизбранием и, возможно, окруженный неопытными помощниками в сфере национальной безопасности, во время второго срока, может, наконец, попытаться подорвать или даже прекратить членство США в НАТО". "Как предупреждают экс-чиновники США, данный шаг станет одним из самых серьезных сдвигов в стратегической сфере за многие годы и крупной победой для президента России Владимира Путина", - говорится в материале.

Трамп ранее неоднократно критиковал многие входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Глава Белого дома требовал от этих государств довести оборонные расходы до 2% ВВП. В июле Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО.