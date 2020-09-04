Будет установлена плата за проезд для всех межгосударственных грузоперевозчиков

Как для частных предпринимателей, так и для компаний, осуществляющих межгосударственные грузоперевозки, зарегистрированных и незарегистрированных в Республике Армения, предусматривается установление платы за проезд на равных условиях.

Об этом в пресс-центре Арменпресс сказал замминистра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян.

“В ноябре 2017 года Армения заключила с Европой Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, один из пунктов которого касается дорожных налогов и выплат. В рамках этого регламента у нас был определенный выбор между платой за проезд или налогом. В результате обсуждений было принято решение установить плату за проезд”, - отметил Симонян и добавил, что этот вариант будет более справедливым для всех участников рынка.

Для компаний, действующих в Республике Армения, которые осуществляют грузоперевозки, был установлен дорожный налог, однако с 1 января 2018 года, по новому Налоговому кодексу, он был снят.

“Согласно требованиям европейского регламента, налоги и платежи не должны носить дискриминационный характер и не должны зависеть от того, зарегистрированы или нет грузоперевозчики”, - сказал замминистра.

Касаясь критериев оплаты, которая составит до 50 драмов за 1 километр, Симонян сказал, что данный закон не будет применяться в отношении всех машин.

“Машины, которые перевозят 12 и более тонн, за 1 километр будут платить плату за проезд до 50 драмов. Этот проект касается перевозчиков грузов. Сейчас вопрос классификации обсуждается и в отношении осей, так как есть сколько осей имеют грузовые машины - 3, 4 или 6 осей. Чем больше осей, тем большая тяжесть оказывается на дорогу, следовательно, и издержки бывают больше. Изучив также и международный опыт, мы пришли к выводу, что самая оптимальная максимальная цена должна составлять 50 драмов”, - подчеркнул Симонян.

В случае принятия проекта, предлагаемого министерством, закон вступит в силу с 2021 года.

Лилит Демурян