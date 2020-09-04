В Сети появился новый трейлер предстоящего фильма о Джеймсе Бонде, премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за пандемии COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ролик длиной 2 минуты 34 секунды начинается с того, что главного героя чуть не сбивает машина, затем он прыгает с моста на веревке и врезается в стену… В динамичном видео есть съемки на суше, в воздухе и на море, а также погони на машинах и мотоциклах. Несколько раз в кадре появляется новые персонажи: Рами Малек, исполнивший в ленте роль главного злодея — Сафина, который стремится отомстить знаменитому агенту, Ана де Армас, сыгравшая новую знакомую Бонда и Лашана Линч, которая временно берет на себя его функции.

В "Не время умирать" Дэниел Крейг играет Бонда в пятый раз. Режиссер проекта – Кэри Фуканага, сменивший Дэнни Бойла. В работе над сценарием принимала участие Фиби Уоллер-Бридж.