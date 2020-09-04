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В Армении завершается строительство Культурного и развлекательного центра военнослужащих РФ

В Армении завершается строительство Культурного и развлекательного центра военнослужащих РФ

На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, завершается строительство Культурного и развлекательного центра военнослужащих и членов их семей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в Культурном и развлекательном центре военнослужащие и их семьи смогут не только отдохнуть, но и получить широкий спектр бытовых и социальных услуг.

Центр для военных городков Мец Берд и Полигон будет оснащен кинотеатром, салоном красоты, игровыми комнатами для детей и различными магазинами.

Кроме того, на территории центра продолжается строительство спортивного комплекса, бассейна и других инфраструктур. Его планируется завершить в 2021 году.


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