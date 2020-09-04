Ширакская епархия отмечает свое 100-летие

Ширакская епархия Армянской Апостольской Церкви отмечает свое 100-летие.

Губернатор Ширака Тигран Петросян, генеральный секретарь областной администрации Арсен Абрамян, советник и помощник губернатора 4 сентября посетили Ширакскую епархию.

Поздравив предстоятеля епархии, губернатор Тигран Петросян подчеркнул, что церковь - одна из тех важнейших столпов, которыми крепка наша государственность.

Предводитель Ширакской епархии архиепископ Микаел Аджапагян отметил, что в этот сложный и трудный год очень важны внимание и сотрудничество соответствующих органов.

Как сообщает Арменпресс, Ширакская епархия Армянской Апостольской Церкви была создана 4 сентября 1920 года по кондаку Католикоса Геворга V Суренянца. На начальном этапе в епархии были Ширакская, Лорийская и Тавушская области, а также некоторые районы Арагацотнской области. 5 ноября того же года Католикос назначил архиепископа Александрополя викария Артака Смбатяна первым предводителем Ширакской епархии.

Затем предводительство епархии последовательно возглавляли епископ Ашот Шахян и епископ Исаак Тер-Микаелян.

Из-за политики гонений, проводившейся советским правительством, в 1938 году в Ширакской епархии осталась действующей только одна церковь - Йотверк. В 1990 году от епархии отделились Тавуш и часть Лори, а с 1996 года Ширакская епархия ограничилась только территорией Ширакской области.

В 1999 году Католикосом Гарегином II местоблюстителем был назначен архимандрит Микаел Аджапахян. В 2001 году он был рукоположен в епископы и утвержден в качестве предводителя Ширакской епархии.

Предводитель епархии областным властям выразил глубокую благодарность и за то, что они еще раз оценили этот исторический день.

Арменуи Мхоян