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Инвестиция на 777 миллионов драмов: общины Шнох и Гладзор получили технику

Инвестиция на 777 миллионов драмов: общины Шнох и Гладзор получили технику

Результаты программы “Социальные инвестиции и местное развитие”, нацеленной на развитие возможностей объединенных общин Армении, были зарегистрированы в общинах Гладзор и Шнох области Вайоц Дзор, которые получили технику на сумму 44 млн 250 тысяч драмов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Армянского фонда развития, на кредитные средства, полученные от Всемирного банка, про софинансировании - 20% правительства и 5% общины, община Гладзор получила мусороуборочную машину с задней подушкой, а Шноху был предоставлен один колесный трактор третьего класса тягача.

В рамках этой программы, осуществляемой Фондом территориального развития Армении Министерства ТУ, общины в этом году уже получили технику на сумму более 777 млн драмов,  в сентябре предусматривается предоставление техники еще на 516 млн драмов. Инвестиции в размере более 1 млрд драмов на такие же цели предусмотрены и до конца года.


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