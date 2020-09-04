Байден пообещал в случае победы надавить на Китай по вопросу Тибета

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что в случае своей победы на выборах встретится с Далай-ламой, назначит специального координатора по делам Тибета и будет добиваться от китайских властей открытия доступа туда американским дипломатам, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как президент я буду ставить ценности в основу американской внешней политики. Я встречусь с его святейшеством Далай-ламой, назначу нового специального координатора по делам Тибета и буду настаивать на том, чтобы китайское правительство восстановило доступ в Тибет американским гражданам, в том числе дипломатам и журналистам. Я буду работать с нашими союзниками, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета, чтобы достичь договорённостей о значительной автономии, уважении прав человека и сохранении культуры Тибета", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его штаб.

Кандидат-демократ также пообещал ввести санкции против китайских официальных лиц, "которые ответственны за нарушение прав человека в Тибете и поддерживать народ Тибета, в том числе путем расширения вещания на тибетском язык".

В заявлении Байден также раскритиковал позицию нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа за то, что тот "фокусируется на пустой торговой сделке с Китаем и защищает свою "хорошую дружбу" с лидером КНР Си Цзиньпином", при этом став "первым американским президентом за последние три десятилетия, который не встретился с Далай-ламой". Байден также обрушился с критикой на администрацию Трампа за то, что при нем не был назначен спецкоординатор по Тибету.