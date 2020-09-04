 Фонд цифровых инициатив создан для углубления процесса интеграции в ЕАЭС

Главы государств-членов ЕАЭС приблизились к решению вопроса о создании в Евразийском регионе агентств, которые будут реализовывать проекты, направленные на углубление интеграционных процессов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе онлайн-телемоста Москва-Бишкек-Ереван-Минск-Нур-султан сообщил заместитель председателя Совета Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

“Первый этап в становлении Союза успешно завершился, а именно: создание нормативной базы, соглашение на международном уровне регулирующее нормативные акты, которые создадут необходимое правовое поле для стимулирования процессов интеграции.

Мы перешли ко второму этапу активизации реализации четких проектов, проектов, направленных на углубление интеграционного процесса, в частности, целью создания Фонда цифровых инициатив является именно решение этой проблемы. С одной стороны, будут инициативы, которые предложат правительства стран-членов, с другой стороны, будут инициативы частного сектора, такие предложения, которые содержат интеграционные компоненты”, - сказал Саркисян.

По словам заместителя председателя Совета Евразийского банка развития, их основная цель -помочь национальным правительствам провести цифровые реформы, расширить успешный опыт стран в Евразийском регионе, а также реализовать инициативы частного сектора.

“20 августа мы обратились к национальным правительствам с просьбой предоставить информацию о цифровых проектах, которые они считают успешными, реализованных в странах-членах и которые, по мнению правительств, целесообразно применять на всей территории ЕАЭС. Вторая наша просьба заключалась в том, чтобы нам предоставили новые проекты, которые считают необходимым реализовать, и по которым банк может помочь национальным правительствам в их реализации”, - заключил Саркисян.

2 сентября стартовала первая инициатива Евразийского банка развития - Фонд цифровых инициатив. Для стран ЕАЭС объявлен конкурс на лучшие решения цифровой интеграции в борьбе с COVID-19.