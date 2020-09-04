На Армянскую АЭС доставлена установка для отжига реактора

Для Армянской АЭС доставлена установка для восстановительного отжига (термической обработки) металла корпуса реактора. Станцию подготовят к заключительной части работ по продлению срока эксплуатации, которая пройдет в 2021 году - будет осуществлен отжиг реактора, который позволит вернуть его к исходному состоянию на 80-85%. Эта уникальная технологическая операция пройдет в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС.

"Это важная наукоемкая работа для повышения безопасности станции. Отжиг позволит восстановить характеристики металла корпуса реактора, что позволит его безопасно эксплуатировать в дальнейшем", - отметил Юрий Свириденко, руководитель проекта по продлению срока эксплуатации станции с российской стороны.

Отжиг реактора – самый эффективный способ восстановления физико-механических свойств металла корпуса реактора, которые меняются в процессе эксплуатации под действием постоянного радиационного облучения. Корпус реактора – это «сердце» энергоблока, и именно его ресурс определяет срок продления эксплуатации станции. Отжиг корпуса проводится с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок (ТВС) в бассейн выдержки. Это необходимо для обследования корпуса и монтажа установки для отжига внутри корпуса реактора. С помощью установки для отжига корпус реактора нагревают до температуры 475 градусов, выдерживают при этой температуре несколько суток, после чего происходит медленное остывание. Структура металла восстанавливает свои свойства, что увеличивает срок его эксплуатации.

Процедуру проведут несколько организаций Росатома, каждая из которых отвечает за свой участок работы. Разработали технологию и проводят необходимые расчеты Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ЦНИИКМ «Прометей», а предприятия - «Атомэнергоремонт»и «ЦНИИТМАШ» выполнят работы на самой станции.

Впервые технология восстановительного отжига металла корпуса реактора была применена в 1987 году на третьем энергоблоке Нововоронежской АЭС. Сейчас эта процедура проводится на всех станциях, где проходит продление срока эксплуатации. Восстановительные отжиги уже проводились на реакторах типа ВВЭР-440 таких атомных станций, как Кольская АЭС (Россия), Ровенская АЭС (Украина), АЭС «Козлодуй» (Болгария) и АЭС «Ловииса» (Финляндия).